Парышев Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.?
Сын: Парышев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парышев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парышев Гера
Мать ребёнка: Вера Георгиевна
Смерть
Неизвестно