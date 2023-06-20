Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера

Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.?

Сын: Парышев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Парышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парышев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Парышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парышев Гера

Отец ребёнка: Парышев Николай

Смерть
Неизвестно