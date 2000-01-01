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Сальникова Наталья Алексеевна
Сальникова Наталья Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1960
Пол
Женский
Отец
Сальников Алексей Карпович
1935 г.р.
Мать
Свиридова Валентина Афанасьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1960
Отец:
Сальников Алексей Карпович
Мать:
Свиридова Валентина Афанасьевна
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