Сальникова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальникова Наталья Алексеевна

Сальникова Наталья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1960

Отец: Сальников Алексей Карпович

Мать: Свиридова Валентина Афанасьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close