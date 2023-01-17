Сальников Алексей Карпович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Сальников Карп
Рождение ребёнка
09.08.1960
Дочь: Сальникова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Свиридова Валентина Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.10.1962
Дочь: Сальникова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Свиридова Валентина Афанасьевна
Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно