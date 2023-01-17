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Сальников Алексей Карпович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Сальников Карп

Мать: Попова Наталья Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.08.1960

Дочь: Сальникова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.10.1962

Дочь: Сальникова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Афанасьевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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