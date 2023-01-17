Свиридова Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

02.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1938

Отец: Свиридов Афанасий Акимович

Мать: Теленкова Мария Романовна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
09.08.1960

Дочь: Сальникова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Сальников Алексей Карпович

Рождение ребёнка
15.10.1962

Дочь: Сальникова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Сальников Алексей Карпович

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.05.1971

Дочь: Марченко Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Марченко Юрий Карпович

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Юрий Карпович

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