Свиридова Валентина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1938
Рождение ребёнка
09.08.1960
Дочь: Сальникова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Сальников Алексей Карпович
Рождение ребёнка
15.10.1962
Дочь: Сальникова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Сальников Алексей Карпович
Рождение ребёнка
29.05.1971
Дочь: Марченко Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Марченко Юрий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно