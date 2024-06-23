Костылев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Александр
Мать ребёнка: Костылева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Виктор
Мать ребёнка: Костылева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костылева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костылева Раиса
Рождение ребёнка
26.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костылева Раиса