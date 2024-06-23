Костылев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКостылев Иван

Костылев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костылев Степан Павлович

Мать: Костылева (Романова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Александр

Мать ребёнка: Костылева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Виктор

Мать ребёнка: Костылева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костылева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Раиса

Рождение ребёнка
26.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костылева Раиса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.