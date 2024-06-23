Костылева (Романова) Мария Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костылева (Романова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Григорий

Мать: Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Михаил

Отец ребёнка: Костылев Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Иван

Отец ребёнка: Костылев Степан Павлович

Рождение ребёнка
03.06.1926

Дочь: Горскова (Костылева) Анастасия

Отец ребёнка: Костылев Степан Павлович

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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