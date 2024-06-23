Костылева (Романова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Григорий
Мать: Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Михаил
Отец ребёнка: Костылев Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Иван
Отец ребёнка: Костылев Степан Павлович
Рождение ребёнка
03.06.1926
Дочь: Горскова (Костылева) Анастасия
Отец ребёнка: Костылев Степан Павлович
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан