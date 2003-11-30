Костылев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костылев Иван
Мать: Костылева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.2003
Похороны
Неизвестно
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан