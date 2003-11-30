Костылев Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костылев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костылев Иван

Мать: Костылева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дарьино, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дарьино, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.11.2003
Похороны
Неизвестно
Белое Озеро, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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