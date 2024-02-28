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Гнедов Алексей Трофимович

Место рождения

Московская область, г.Павлово-Посад

Дата рождения

05.02.1911

Дата смерти

13.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1911

Отец: Гнедов Трофим Иванович

Мать: (Петрова) Матрена Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнедова (Старостина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнедова (Старостина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
31.08.1939

Сын: Гнедов Адольф Алексеевич

Мать ребёнка: Гнедова (Старостина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.04.1941

Сын: Гнедов Адольф Алексеевич

Мать ребёнка: Гнедова (Старостина) Анна Михайловна

Смерть
13.01.1987
Причина смерти: острая сердечно-сосудиста недостаточность, атеросклеротический коронарокард

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