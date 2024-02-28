Гнедов Алексей Трофимович
Место рожденияМосковская область, г.Павлово-Посад
Дата рождения05.02.1911
Дата смерти13.01.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гнедова (Старостина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
31.08.1939
Мать ребёнка: Гнедова (Старостина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.04.1941
Мать ребёнка: Гнедова (Старостина) Анна Михайловна
Смерть
13.01.1987
Причина смерти: острая сердечно-сосудиста недостаточность, атеросклеротический коронарокард