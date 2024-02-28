Гнедова (Старостина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова (Старостина) Анна Михайловна

Место рождения

с.Голубки, Щелковский район, Московская область

Дата рождения

28.01.1910

Дата смерти

01.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнедов Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
28.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гнедов Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
31.08.1939

Сын: Гнедов Адольф Алексеевич

Отец ребёнка: Гнедов Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
14.04.1941

Сын: Гнедов Адольф Алексеевич

Отец ребёнка: Гнедов Алексей Трофимович

Смерть
01.06.1985
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность, постинфарктный кардиосклероз

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