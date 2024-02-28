Гнедова (Старостина) Анна Михайловна
Место рожденияс.Голубки, Щелковский район, Московская область
Дата рождения28.01.1910
Дата смерти01.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гнедов Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
31.08.1939
Отец ребёнка: Гнедов Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
14.04.1941
Отец ребёнка: Гнедов Алексей Трофимович
Смерть
01.06.1985
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность, постинфарктный кардиосклероз