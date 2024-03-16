Пожарова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожаров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пожарова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пожарова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пожарова) Лида Васильевна
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пожарова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Такмокова (Пожарова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович
Смерть
Неизвестно