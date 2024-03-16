Пожарова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожарова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожаров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пожарова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пожарова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пожарова) Лида Васильевна

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пожарова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Такмокова (Пожарова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Пожаров Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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