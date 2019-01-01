село Четыровка, село Четыровка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Четыровка

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
57232Четыровкасело54°06'с.ш.50°25'в.д.N-39-065

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Петропавловской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Четыровка
36624480101с Четыровкасело

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Петропавловская волость
Д. Четыровка. Б. госуд. Рус. Малорос. Правосл.4381141141557159156
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close