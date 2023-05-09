Бойчук Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойчук Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЬ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975

Отец: Бойчук Николай Павлович

Мать: Высоцкая Людмила Станиславовна

Рождение ребёнка
21.06.1998

Дочь: Бойчук Алиса Юрьевна

Мать ребёнка: Ьойчук Любовь

Рождение ребёнка
06.10.1999

Сын: Бойчук Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Ьойчук Любовь

Рождение ребёнка
06.10.2013

Сын: Бойчук Георгий Юрьевич

Мать ребёнка: Ьойчук Любовь

Рождение ребёнка
19.04.2016

Сын: Бойчук Арсений Юрьевич

Мать ребёнка: Ьойчук Любовь

Рождение ребёнка
13.04.2021

Сын: Бойчук Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Ьойчук Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ьойчук Любовь

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