Бойчук Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975
Рождение ребёнка
21.06.1998
Дочь: Бойчук Алиса Юрьевна
Мать ребёнка: Ьойчук Любовь
Рождение ребёнка
06.10.1999
Сын: Бойчук Иван Юрьевич
Мать ребёнка: Ьойчук Любовь
Рождение ребёнка
06.10.2013
Мать ребёнка: Ьойчук Любовь
Рождение ребёнка
19.04.2016
Мать ребёнка: Ьойчук Любовь
Рождение ребёнка
13.04.2021
Мать ребёнка: Ьойчук Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ьойчук Любовь