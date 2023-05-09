Ьойчук Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ьойчук Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЬ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ланских Николай Иванович

Мать: Ланских Анна Александровна

Рождение ребёнка
21.06.1998

Дочь: Бойчук Алиса Юрьевна

Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.1999

Сын: Бойчук Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.2013

Сын: Бойчук Георгий Юрьевич

Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.2016

Сын: Бойчук Арсений Юрьевич

Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
13.04.2021

Сын: Бойчук Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойчук Юрий Николаевич

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