Ьойчук Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1998
Дочь: Бойчук Алиса Юрьевна
Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1999
Сын: Бойчук Иван Юрьевич
Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.2013
Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
19.04.2016
Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
13.04.2021
Отец ребёнка: Бойчук Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно