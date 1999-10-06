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Бойчук Иван Юрьевич
Бойчук Иван Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1999
Пол
Мужской
Отец
Бойчук Юрий Николаевич
1975 г.р.
Мать
Ьойчук Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЬ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1999
Отец:
Бойчук Юрий Николаевич
Мать:
Ьойчук Любовь
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