Денискин Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Денискин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Денискин Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Арест
14.12.1941
уроженец с. Казинка, колхозник, арестован 14.12.41 г. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением следственного органа УНКВД по Рязанской обл. от 13.08.43 г. дело прекращено по нереабилитирующим о... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Гаврил Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Степан Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно