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Денискин Фёдор Петрович

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Место рождения

Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Денискин Пётр

Мать: не указана

Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Денискин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Арест
14.12.1941
уроженец с. Казинка, колхозник, арестован 14.12.41 г. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением следственного органа УНКВД по Рязанской обл. от 13.08.43 г. дело прекращено по нереабилитирующим о... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Гаврил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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