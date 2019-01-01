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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3059Казинка, с. каз.при рч. Верде.131325411971236Церковь православная 1. Волостное и сельское правления.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1178. Казинка, село бывшее государственное, дворов 393, жителей 3120, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, 3 лавки, 13 ветряных мельниц
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Казинка213115651415365985581111796сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Казинка соло8006при ручье Казинке6552277233346108112—волостн. правл.Цер. кирп., шк. дер., нач зем. уч. дев. и мал., каз. вин. лав., 9 ветр. мел., 2 прос., 3 шерст., 1 масл., кв. фел. и вол., 4 кирпичных заводов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
620Казинкасело53°54'с.ш.39°24'в.д.N-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644430111с Казинкасело