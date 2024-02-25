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Кондрашев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кондрашев Василий Григорьевич

Мать: Кондрашева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашев Александр Александрович

Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашев Василий Александрович

Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида

Прасковея, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашева Зинаида

Смерть
2000
Прасковея, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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