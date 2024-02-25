Кондрашев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашев Александр Александрович
Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашев Василий Александрович
Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кондрашева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашева Зинаида
Смерть
2000