Кондрашева (Шилина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Шилина) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Кондрашев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кондрашев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кондрашева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кондрашев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кондрашева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.09.1926

Сын: Кондрашев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.09.1927

Сын: Кондрашев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич

По словам дедушки он рожден 30 сентября 1927 и прибавил себе (или ему прибавили) 3 года после войны, когда документы были утеряны или уничтожены. В паспорте и всех последующих документах дата рождени... Показать все
Смерть
Неизвестно

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