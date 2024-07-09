Кондрашева (Шилина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шилин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Кондрашев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кондрашев Семён Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кондрашева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кондрашев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кондрашева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.09.1926
Сын: Кондрашев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1927
Сын: Кондрашев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Григорьевич
По словам дедушки он рожден 30 сентября 1927 и прибавил себе (или ему прибавили) 3 года после войны, когда документы были утеряны или уничтожены. В паспорте и всех последующих документах дата рождени... Показать все
Смерть
Неизвестно