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Велентей Марк Васильевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Велентей Василий Фомич

Мать: Велентей Стефанида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Скоробогатько Евлампия Марковна

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёненко Ульяна Марковна

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велентей Семён Маркович

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кагадько Вера Марковна

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велентей Елена Марковна

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Евдокия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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