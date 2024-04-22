Велентей Марк Васильевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Скоробогатько Евлампия Марковна
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёненко Ульяна Марковна
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кагадько Вера Марковна
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Велентей Елена Марковна
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно