Велентей Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Скоробогатько Евлампия Марковна

Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёненко Ульяна Марковна

Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велентей Семён Маркович

Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кагадько Вера Марковна

Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велентей Елена Марковна

Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Марк Васильевич

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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