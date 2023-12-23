Велентей Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Скоробогатько Евлампия Марковна
Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёненко Ульяна Марковна
Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кагадько Вера Марковна
Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Велентей Елена Марковна
Отец ребёнка: Велентей Марк Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858