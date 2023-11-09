Снитка Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снитка Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снитка Григорий Павлович

Мать ребёнка: Снитка Наталья

Слободка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Снитка) Мария Павловна

Мать ребёнка: Снитка Наталья

Слободка, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.07.1939

Сын: Снитко (Снитка) Василий Павлович

Мать ребёнка: Снитка Наталья

Слободка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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