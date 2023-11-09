Снитка Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Снитка Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Снитка) Мария Павловна
Мать ребёнка: Снитка Наталья
Рождение ребёнка
27.07.1939
Сын: Снитко (Снитка) Василий Павлович
Мать ребёнка: Снитка Наталья
Смерть
Неизвестно