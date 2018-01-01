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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3075Слободка, мест. вл. и казач.при р. Хороле.186156489587Церковь православная 1. Ярмарок 3. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Слободка и с. Петровцы5Петр Берг116—30
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
671. Слободка, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 165, жителей 1200, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, ярмарка, 4 вод. Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
27.0Слободка местечкоСлободское козаков416
27.0Слободка местечко с №№ 28-31Слободское крестьян собственников416140137—258433435868
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18836Слобідкаселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Слобідська