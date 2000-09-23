Фролов Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Павел Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Фролов Степан

Мать: Фролова ?

Рождение ребёнка
25.01.1924

Дочь: Солженицина Антонина Павловна

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Ивановна

Смерть
1952
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