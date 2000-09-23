Фролов Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Фролов Степан
Мать: Фролова ?
Рождение ребёнка
25.01.1924
Дочь: Солженицина Антонина Павловна
Мать ребёнка: Фролова Ефросинья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1952