Солженицина (Фролова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солженицина (Фролова) Антонина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1924

Дата смерти

23.09.2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1924

Отец: Фролов Павел Степанович

Мать: Фролова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1946

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.09.2000
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