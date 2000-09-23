Солженицина (Фролова) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1924
Дата смерти23.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1924
Рождение ребёнка
20.03.1946
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курилов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.09.2000