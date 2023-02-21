Фролова (Молосеева) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1924
Дочь: Солженицина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Фролов Павел Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1952