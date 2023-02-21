Фролова (Молосеева) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Молосеева) Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1924

Дочь: Солженицина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Фролов Павел Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Павел Степанович

Смерть
1952
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