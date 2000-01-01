Фролова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фролов Павел Степанович

Отец ребёнка: Фролов Степан

Рождение ребёнка
1906

Сын: Фролов Николай Степанович

Отец ребёнка: Фролов Степан

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Яков Степанович

Отец ребёнка: Фролов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Степанович

Отец ребёнка: Фролов Степан

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