Фролов Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Степан
Мать: Фролова ?
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
Между 1932 и 1934
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно