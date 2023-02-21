Фролов Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Яков Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Степан

Мать: Фролова ?

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агния Степановна

Рождение ребёнка
Между 1932 и 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агния Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агния Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агния Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Агния Степановна

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