Земскова (Варганова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Варганова) Софья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Варгановъ Алексей

Мать: Варганова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1785

Сын: Земсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1787

Дочь: Сошникова Екатерина

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Земсковъ Афонасий

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1800

Сын: Земсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1802

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1805

Сын: Земсковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсковъ Михаилъ

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