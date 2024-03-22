Земскова (Варганова) Софья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Варгановъ Алексей
Мать: Варганова Марфа
Рождение ребёнка
29.06.1785
Сын: Земсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.11.1787
Дочь: Сошникова Екатерина
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Земсковъ Афонасий
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.01.1800
Сын: Земсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.07.1802
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.02.1805
Сын: Земсковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Земсковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земсковъ Михаилъ