Земсковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения07.01.1800
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1800
Отец: Земсковъ Михаилъ
Мать: Земскова Софья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Земсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Земскова Матрена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Земскова Матрена
Рождение ребёнка
20.05.1833
Сын: Земсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Земскова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавѣта
Мать ребёнка: Земскова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земскова Матрена
Смерть
1831