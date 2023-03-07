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Земсковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1800

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1800

Отец: Земсковъ Михаилъ

Мать: Земскова Софья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Земсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Земскова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Земскова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Сын: Земсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Земскова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавѣта

Мать ребёнка: Земскова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земскова Матрена

Смерть
1831
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