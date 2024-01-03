Бондарев Андрон Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Андрон Елисеев

Бондарев Андрон Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1690

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Елисей Сергев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Варвара Мартынова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Семён Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Бондарев Савва Андронов

Мать ребёнка: Бондарева Варвара Мартынова

Рождение ребёнка
1690

Сын: Бондарев Иван Андронов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1690

Мы используем куки для улучшения работы сайта.