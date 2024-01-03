Бондарев Андрон Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1690
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарев Елисей Сергев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1649
Мать ребёнка: Бондарева Варвара Мартынова
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1690