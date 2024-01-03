Бондарев Елисей Сергев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Елисей Сергев

Бондарев Елисей Сергев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Фоломей Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Осип Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Ермолай Елисеев Увечен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Андрон Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.