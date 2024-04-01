Шестернина 1, Белова 2 (Яковлева?) Феврония Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина 1, Белова 2 (Яковлева?) Феврония Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Яковлев Павел Иванов

Мать: Яковлева (Мальдина?) Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
02.02.1902

Дочь: (Шестернина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Шестернин Василий Гаврилов

Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Белов Федосей Евграфович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 27, вдова вторым браком
Смерть
Неизвестно

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