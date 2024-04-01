Шестернина 1, Белова 2 (Яковлева?) Феврония Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1902
Дочь: (Шестернина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Шестернин Василий Гаврилов
Бракосочетание
09.02.1911
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 27, вдова вторым браком
Смерть
Неизвестно