Петрушин Игнатей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1652 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680 ст.
Сын: Петрушин Семен Игнатьевич
Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1684 ст.
Сын: Петрушин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1687 ст.
Дочь: Петрушина Зиновья Игнатьевна
Мать ребёнка: Петрушина Марина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1693 ст.
Сын: Петрушин Ларион Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно