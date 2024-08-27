Петрушин Ларион Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1693 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693 ст.
Отец: Петрушин Игнатей Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрушин Елисей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Петрушин Никифор Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно