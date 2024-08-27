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Петрушин Ларион Игнатьевич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1693 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693 ст.

Отец: Петрушин Игнатей Ефимович

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Елисей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735 ст.

Сын: Петрушин Иван Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Петрушин Никифор Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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