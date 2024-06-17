Окулова Гликерия Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Килина (Окулова) Мария Фадеевна
Отец ребёнка: Окулов Фаддей Самойлович
Рождение ребёнка
22.02.1863
Отец ребёнка: Окулов Фаддей Самойлович
Смерть
Неизвестно