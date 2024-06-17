Окулова Гликерия Аверкиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Окулова Гликерия Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулов Фаддей Самойлович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Килина (Окулова) Мария Фадеевна

Отец ребёнка: Окулов Фаддей Самойлович

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.02.1863

Сын: Окулов Дмитрий Фаддеевич

Отец ребёнка: Окулов Фаддей Самойлович

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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