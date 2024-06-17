Окулов Фаддей Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Килина (Окулова) Мария Фадеевна
Мать ребёнка: Окулова Гликерия Аверкиевна
Рождение ребёнка
22.02.1863
Мать ребёнка: Окулова Гликерия Аверкиевна
Смерть
Неизвестно