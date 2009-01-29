Спиридонов Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1928
Дата смерти29.01.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1956
Дочь: Володина Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Спиридонова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
03.04.1968
Дочь: Нестеркина (Спиридонова) Елена Ильинична
Мать ребёнка: Спиридонова Надежда Ильинична
Смерть
29.01.2009