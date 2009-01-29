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Спиридонов Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1928

Дата смерти

29.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928

Отец: Спиридонов Михаил Поликарпович

Мать: Спиридонова Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
19.01.1956

Дочь: Володина Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Спиридонова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
03.04.1968

Дочь: Нестеркина (Спиридонова) Елена Ильинична

Мать ребёнка: Спиридонова Надежда Ильинична

Смерть
29.01.2009

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