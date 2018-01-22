Спиридонова Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1928

Дата смерти

22.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1928

Отец: Балакин Илья Михайлович

Мать: Балакина Татьяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1956

Дочь: Володина Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1968

Дочь: Нестеркина (Спиридонова) Елена Ильинична

Отец ребёнка: Спиридонов Илья Михайлович

Смерть
22.01.2018

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