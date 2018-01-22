Спиридонова Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1928
Дата смерти22.01.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1956
Дочь: Володина Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1968
Дочь: Нестеркина (Спиридонова) Елена Ильинична
Отец ребёнка: Спиридонов Илья Михайлович
Смерть
22.01.2018