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Нифанин Яков Иванович

Место рождения

д. Кудрина Гора

Дата рождения

21.03.1888

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888

Отец: Нифанин Иван Савинович

Мать: Нифанина (Антонова) Платонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нифанин Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нифанин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
11.02.1920

Сын: Нифанин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
16.03.1927

Сын: Нифанин Виталий Яковлевич

Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно

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