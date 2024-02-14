Нифанин Яков Иванович
Место рожденияд. Кудрина Гора
Дата рождения21.03.1888
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нифанин Аркадий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нифанин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1920
Сын: Нифанин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
16.03.1927
Сын: Нифанин Виталий Яковлевич
Мать ребёнка: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно