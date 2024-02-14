Нифанин Аркадий Яковлевич
Место рожденияКудрина Гора
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1950
Сын: Нифанин Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна
Смерть
Неизвестно