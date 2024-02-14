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Нифанин Аркадий Яковлевич

Место рождения

Кудрина Гора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нифанин Яков Иванович

Мать: Нифанина (Тюпышева) Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна

Рождение ребёнка
22.08.1950

Сын: Нифанин Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нифанина (Уродкова) Ангелина Павловна

Смерть
Неизвестно

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