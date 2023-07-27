(Икрина) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1922
Дата смерти18.09.1981
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рухлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1981