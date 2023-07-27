(Икрина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Икрина) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1922

Дата смерти

18.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922

Отец: Икрин Михаил Никанорович

Мать: Икрина (сутягина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рухлов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рухлов Иван Алексеевич

Смерть
18.09.1981
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