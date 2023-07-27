(Рухлова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рухлова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рухлов Иван Алексеевич

Мать: Наталья Михайловна

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