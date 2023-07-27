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Рухлов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рухлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайловна

Смерть
1987
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