Рухлов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рухлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайловна
Смерть
1987