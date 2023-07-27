Икрина (Сутягина) (Сутягина) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.04.1906
Рождение ребёнка
08.03.1907
Дочь: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
03.07.1912
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
п.Кузнецовский
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
18.11.1915
Дочь: Воробьева (икрина) Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Качканар, Качканарский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1918
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
10.08.1919
Сын: Икрин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович
Смерть
После 1920
Рождение ребёнка
09.09.1922
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович