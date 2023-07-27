Икрина (Сутягина) (Сутягина) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Сутягина) (Сутягина) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1906

Муж: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
08.03.1907

Дочь: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Икрин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

п.Кузнецовский
Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
18.11.1915

Дочь: Воробьева (икрина) Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Качканар, Качканарский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1918

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
10.08.1919

Сын: Икрин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

Смерть
После 1920
Рождение ребёнка
09.09.1922

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Икрин Михаил Никанорович

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