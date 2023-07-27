Смирнова (Икрина) (Икрина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Икрина) (Икрина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1907

Дата смерти

02.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907

Отец: Икрин Михаил Никанорович

Мать: Икрина (сутягина) Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Аркадий Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Иванович

Смерть
02.03.1976
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