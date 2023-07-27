Смирнова (Икрина) (Икрина) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1907
Дата смерти02.03.1976
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Аркадий Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1976