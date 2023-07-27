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Смирнов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1911

Дата смерти

07.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Аркадий Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна

Смерть
07.04.1980
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