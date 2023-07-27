Смирнов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1911
Дата смерти07.04.1980
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Аркадий Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (икрина) Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1980