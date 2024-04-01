Выходцева (Серебрякова) Мария Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Красноперова Анна Осипова
Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Шустовских Василиса Осипова
Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев
Рождение ребёнка
23.11.1776
Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Харламова Маремьяна Иосифова
Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Агарнова Ирина Осипова
Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно