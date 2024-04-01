Выходцева (Серебрякова) Мария Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Серебрякова) Мария Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Красноперова Анна Осипова

Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Шустовских Василиса Осипова

Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Рождение ребёнка
23.11.1776

Сын: Выходцев Андрей Осипов

Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Выходцев Степан Осипов

Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Харламова Маремьяна Иосифова

Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Агарнова Ирина Осипова

Отец ребёнка: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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