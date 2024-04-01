Агарнова (Выходцева) Ирина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарнова (Выходцева) Ирина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Мать: Выходцева Мария Осипова

Бракосочетание
25.01.1805

Муж: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров

М.18 ж до 20
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Агарков Николай Сергеев

Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Петр Сергеев

Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Олимпиада Сергеева

Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыжина Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров

Смерть
Неизвестно
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