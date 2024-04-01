Агарнова (Выходцева) Ирина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
25.01.1805
М.18 ж до 20
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агарков Петр Сергеев
Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Олимпиада Сергеева
Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыжина Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Агарков Сергей Урядник Р.Ганькина Петров
Смерть
Неизвестно