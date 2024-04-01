Выходцев Степан Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Галкина Мария Ii Жена Степанова
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиянова Анна Стефанова
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Фиона Степанова
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выходцева Лукерья
Смерть
Неизвестно