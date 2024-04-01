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Выходцев Степан Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Выходцев Осип Крестьянин Д. Белой Тимофеев

Мать: Выходцева Мария Осипова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Выходцев Павел Крест. Д. Токушинской Степанов

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Выходцев Григорий Крест. Д. Белой Степанов

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Галкина Мария Ii Жена Степанова

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиянова Анна Стефанова

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Фиона Степанова

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Михаил Степанов

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Лукерья

Смерть
Неизвестно
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